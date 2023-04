Feuerwehreinsatz in Stuttgart-West

Wohnungsbrand am Stuttgarter Vogelsang: Weil Hausbewohner in einer Nachbarwohnung den Feuermelder hören, wählen sie den Notruf. Die Hilfe kommt genau zur rechten Zeit.









Aufmerksamen Nachbarn retteten einem Mann am Stuttgarter Vogelsang vermutlich das Leben. Wie die Feuerwehr am Ostermontag mitteilte, wählten die Bewohner des Hauses gegen 2.20 Uhr den Notruf, weil in der Wohnung unterhalb der Rauchmelder ausgelöst hatte. Als die Feuerwehrleute eintrafen, sahen sie, dass die Wohnung komplett verraucht war.

Als die Helfer mit Atemschutzmasken in die Wohnung vordrangen, fanden sie dort den Mann, der akut von Rauch und Feuer bedroht war. Sie brachten ihn ins Freie, wo er von Rettungskräften in Empfang genommen wurde. Die Flammen konnten die Feuerwehrleute rasch löschen. Eine Katze, die sich ebenfalls in der Wohnung befand, entwischte den Helfern durch ein geöffnetes Fenster.

Der Bewohner kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Nachbarn konnten nach Ende der Löscharbeiten in ihre Betten zurück. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Polizei.