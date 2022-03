Feuerwehreinsatz in Stuttgart

1 Im Stuttgarter Rathaus gab es wohl einen größeren Schaden an einem Wasserrohr (Archivbild) Foto: Lichtgut/Leif Piechowski/Leif Piechowski

Ein Wasserschaden legt in der Nacht zum Donnerstag die Telefonanlage im Stuttgarter Rathaus lahm. Die Telefonanschlüsse sind wieder erreichbar, die Feuerwehr ist weiterhin im Einsatz.















Stuttgart - Ein Wasserschaden hat in der Nacht zum Donnerstag die Telefonanlage im Rathaus in Stuttgart-Mitte außer Betrieb gesetzt. Die Stadtverwaltung sei unter der Nummer 0711 - 2160 vorübergehend nicht erreichbar gewesen, so ein Sprecher.

Die Feuerwehr Stuttgart ist weiterhin mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort. Zum Einsatz kommen auch Hochleistungspumpen. Seit 7 Uhr sind die städtischen Telefonanschlüsse wieder erreichbar. Ursache sei wohl ein größerer Schaden an einem Wasserrohr. Zu keiner Zeit war der Notruf 112 von dem Ausfall betroffen.