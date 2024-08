Feuerwehreinsatz in Stuttgart: Wasseraustritt in Hotel ruft Feuerwehr auf den Plan

1 Die Feuerwehr Stuttgart kümmerte sich um den Wasseraustritt. Foto: Feuerwehr Stuttgart

Ein Wasseraustritt aus der Sprinkleranlage sorgte in der Nacht auf Montag in einem Stuttgarter Hotel für einen Feuerwehreinsatz. Hotelgäste mussten kurzzeitig das Gebäude verlassen.











Wegen eines massiven Wasseraustritts ist die Feuerwehr am Montag zu einem Hotel in Stuttgart-Nord ausgerückt. Kurz nach Mitternacht sind die Einsatzkräfte nach eigenen Angaben durch die automatische Brandmeldeanlage in einem Hotelkomplex in die Kopenhagener Straße alarmiert worden. Laut Polizeibericht konnten vor dem Eintreffen der Feuerwehr alle Hotelgäste das Gebäude bereits selbstständig verlassen.