Restaurant und Hotel nach Brand in Toilette evakuiert

Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Vaihingen

1 Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Am Dienstag kommt es zu einem Brand im Toilettenbereich eines Restaurants in Stuttgart-Vaihingen. Die Feuerwehr rückt mit starken Kräften aus und kann den Brand schnell löschen. Das Restaurant und ein nahe gelegenes Hotel müssen geräumt werden.











Link kopiert



Wegen eines Brandes im Toilettenbereich eines Asia-Restaurants am Schwabenplatz in Stuttgart-Vaihingen mussten am Dienstagabend das Restaurant sowie ein nahe gelegenes Hotel evakuiert werden. Verletzt wurde bei dem Kleinbrand niemand.