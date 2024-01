Starke Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus

Feuerwehreinsatz in Stuttgart

1 In einer Wohnung in Stuttgart kam es am Montag zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Person wurde zeitweise vermisst (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

In einer Wohnung in Stuttgart kommt es zu einer starken Rauchentwicklung. Eine Person wird vermisst. Was ist passiert?











Link kopiert



In Stuttgart ist es am Montagabend zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde über den europaweiten Notruf 112 eine starke Rauchentwicklung im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses gemeldet. In der Wohnung wurde eine Person vermisst. Umgehend wurden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert.