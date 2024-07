Gebäude in Brand - dunkle Rauchsäule weithin sichtbar

Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Ost

1 Die Feuerwehr rückte zu einem Brand in Stuttgart-Ost aus. Die Rauchsäule war auch vom Schlossplatz aus zu sehen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Einsatz-Report24/IMAGO/Fabian Geier

In Stuttgart-Ost ist am Dienstagabend ein Gebäudebrand ausgebrochen. Die Rauchsäule ist von weitem zu sehen. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert



Die Feuerwehr Stuttgart ist am Dienstagabend zu einem Brand in die Hackländerstraße in Stuttgart-Ost ausgerückt. Wie Feuerwehrsprecher Daniel Anand auf Nachfrage mitteilte, wurde der Brand gegen 19 Uhr gemeldet.