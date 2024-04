7 Die Feuerwehr konnte offenbar verhindern, dass der Brand aufs Gebäudeinnere übergriff. Foto: KS-Images.de /Andreas Rometsch

Die Feuerwehr hat in der Nacht zum Dienstag ein Feuer, das sich über mehrere Stockwerke eines Mehrfamilienhauses ausgebreitet hatte, gelöscht. Die Lenzhalde in Stuttgart-Nord war für den Einsatz gesperrt, eine Person wurde verletzt.











In der Nacht zum Dienstag hat in der Lenzhalde in Stuttgart-Nord die Fassade eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen berichtet, gab es auf einem betroffenen Balkon eine Verpuffung während des Einsatzes.