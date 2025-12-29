Feuerwehreinsatz in Stuttgart: Autos in Brand geraten – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Am ersten Weihnachtsfeiertag brennen Autos in Stuttgart-Nord. Die Feuerwehr kann gerade noch verhindern, dass der Brand auf ein Haus übergreift. Die Kripo sucht Zeugen.
Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages ein Jeep in Brand geraten, der in der Azenbergstraße im Stuttgarter Norden geparkt war. Auch ein Fiat wurde durch die Flammen beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte laut Polizei, dass der Brand auf das Haus übergriff, vor dem die Autos geparkt waren. Es werden Zeugen gesucht.