3 Die Feuerwehr entdeckte beim Löschen des Brandes einen Toten. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Feuerwehr rückt in der Nacht zum Freitag zu einem Dachstuhlbrand nach Mühlhausen aus. Beim Löschen machen die Einsatzkräfte eine schreckliche Entdeckung.











Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Freitag zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in die Schirmerstraße nach Stuttgart-Mühlhausen ausgerückt. Bei den Löscharbeiten, die am frühen Morgen weitestgehend beendet waren, fanden die Einsatzkräfte einen toten Mann.