Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Mitte

1 Die Feuerwehr beim Einsatz in den Königsbaupassagen Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Die Feuerwehr ist am Montag zu einem Großeinsatz in die Königsbaupassagen in Stuttgart ausgerückt. Wegen eines Brandes im Untergeschoss des Einkaufszentrums kam es zu einer Rauchentwicklung. Das Gebäude musste evakuiert werden.















Stuttgart-Mitte - Die Stuttgarter Feuerwehr ist am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz in den Königsbaupassagen in Stuttgart-Mitte ausgerückt. Im Logistikbereich im Untergeschoss des Einkaufszentrums war es zu einem Brand gekommen, der eine starke Rauchentwicklung mit sich brachte. Das Gebäude musste evakuiert werden, die Räumung wird voraussichtlich noch bis 19 Uhr andauern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie Daniel Anand, Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, berichtet, hatte die automatische Brandmeldeanlage kurz vor 15.30 Uhr einen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr eilte mit drei Löschzügen und Sonderfahrzeugen zum Brandort und konnte den Brand im Untergeschoss des Einkaufszentrums lokalisieren. Weitere Einsatzkräfte wurden nachalarmiert. Wegen der starken Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude evakuiert.

Um 15.45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht, gegen 17.15 Uhr meldeten die Einsatzkräfte „Feuer aus“. Die Feuerwehrleute befinden sich allerdings noch immer vor Ort, um das Gebäude zu belüften (Stand: 18 Uhr). Dem Feuerwehrsprecher zufolge werden die Maßnahmen noch bis circa 19 Uhr andauern. Bis dahin bleibt die Räumung aufrechterhalten. Über den Grund für die Rauchentwicklung ist aktuell noch nichts bekannt.