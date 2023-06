5 Der Brand war in einer Praxis in Stuttgart-Mitte ausgebrochen. Foto: 7aktuell.de/Andreas Werner/7aktuell.de | Andreas Werner

In einer Praxis in Stuttgart-Mitte bricht am Donnerstagabend ein Feuer aus. Die Feuerwehr löscht den Brand, zwei Frauen werden verletzt. Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.









Bei einem Brand in einer Praxis in der Sophienstraße in Stuttgart-Mitte sind am Donnerstagabend zwei Personen verletzt worden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.