11 Das Auto stand auf der Heilbronner Straße in Flammen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Ein Auto geht am Samstagnachmittag in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Mitte in Flammen auf. Der Fahrer kann sich aus dem Auto retten, es kommt zu einem langen Stau.















Ein brennendes Auto hat am Samstagnachmittag in der Heilbronner Straße in Stuttgart-Mitte stundenlang für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Ersten Informationen der Polizei zufolge wurde niemand verletzt.

Wie ein Sprecher der Stuttgarter Polizei berichtet, war ein Peugeot-Fahrer gegen 15.10 Uhr auf der Heilbronner Straße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs, als er bemerkte, dass aus dem Motorraum Rauch quoll. Geistesgegenwärtig stoppte er sein Fahrzeug auf Höhe der Wolframstraße und stieg aus. Kurze Zeit später stand der Peugeot schon in Flammen.

Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten aus. Polizisten sperrten die Straße in diesem Bereich, die Feuerwehrleute löschten die Flammen. Durch die Behinderungen kam es zu einem längeren Stau. Gegen 15.40 Uhr konnte eine Spur der Heilbronner Straße wieder freigegeben werden, der Stau zog sich allerdings noch bis nach 17 Uhr. Informationen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.