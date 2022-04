1 Die Einsatzkräfte befreien den Vogel aus dem Netz. Foto: Feuerwehr Stuttgart/red

Der Tiernotdienst hat am Mittwoch die Unterstützung der Stuttgarter Feuerwehr benötigt. Ein Kormoran war auf dem Max-Eyth-See in Gefahr.















Einen Kormoran in Not haben am Mittwoch mit vereinten Kräften der Tiernotdienst der Stadt und die Feuerwehr Stuttgart gerettet. Der Vogel hatte sich in einem Fischnetz auf dem Max-Eyth-See verheddert und konnte sich nicht selbst befreien.

Der Vogel konnte sich nicht mehr selbst befreien

Gegen 10.30 Uhr wurde zunächst der Tiernotdienst gerufen. Da dieser aber nicht an die Stelle auf dem See kam, holten die städtischen Mitarbeitenden die Feuerwehr hinzu. Die Einsatzkräfte ließen ein Schlauchboot zu Wasser und näherten sich vorsichtig dem Vogel, der panisch kämpfte, meldet die Feuerwehr. Sie schafften es, den Vogel aus dem Wasser zu holen. An Land entfernten sie dann das Netz von den Füßen und Flügeln des Tieres. Er hatte sich nur leicht verletzt und musste nicht zu einem Tierarzt gebracht werden, teilt Daniel Anand, der Sprecher der Stuttgarter Feuerwehr, mit. So konnten die Einsatzkräfte in gleich wieder in die Freiheit entlassen. Er watschelte zum See zurück.