Ein Müllcontainerbrand kommt selten allein. Ein unbekannter Brandstifter hat am frühen Donnerstagmorgen in der Innenstadt gleich zwei Container in Flammen aufgehen lassen. Die Feuerwehr hat durch ihr schnelles Eingreifen verhindert, dass das Feuer auf Wohnhäuser übergreifen und deren Bewohner gefährden konnte.

Der Alarm ging bei der Leitstelle der Stuttgarter Feuerwehr gegen 3.40 Uhr ein. In der Schubartstraße in der Innenstadt war ein 1000-Liter-Müllcontainer zwischen zwei Gebäuden in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte mit zwei Löschfahrzeugen am Brandort eintrafen, brannte der Container bereits lichterloh und drohte auf ein Gebäude überzugreifen. Mit einem Löschrohr konnte die gefährliche Situation indes schnell bereinigt werden.

Eine Zeugin sieht einen Tatverdächtigen

Allerdings war der Einsatz damit nicht beendet. „Im Laufe des Einsatzes entdeckten die Einsatzkräfte einen weiteren brennenden Müllcontainer rund 20 Meter entfernt und um die Ecke in der Neckarstraße“, so ein Feuerwehrsprecher. Auch in diesem Fall war die Feuerwehr rechtzeitig zur Stelle – mit einem Löschrohr wurde verhindert, dass die Flammen auf ein Wohnhaus übergriffen. Gleichwohl gab es Schäden an der Fassade, die auf mehrere Tausend Euro geschätzt werden.

Immerhin tappt die Polizei bei ihren Ermittlungen nicht völlig im Dunkeln. „Eine Zeugin hat eine männliche Person wegrennen sehen“, sagt Polizeisprecherin Kara Starke. Der Verdächtige soll etwa Ende 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß sein, trug ein blaues T-Shirt und eine kurze Hose. Wer zu dieser Person Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07 11 / 89 90 - 32 00 bei der Polizei zu melden.

Die Brandstiftungen häufen sich

Dabei fällt auf, dass in letzter Zeit wieder häufiger ein oder mehrere unbekannte Brandstifter in der Stadt unterwegs sind, um bevorzugt Müllcontainer in Brand zu setzen. Dass dabei Anwohner in Gefahr geraten, wird offenbar gleichgültig in Kauf genommen. Am 29. Mai brannten gegen 3.25 Uhr, also zu ähnlicher Zeit, im Nixenweg in Hofen zwei Papiermülltonnen. Dabei gab es mehrere Tausend Euro Schaden, weil auch die Fassade eines Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am 22. Mai brannte es in Hofen erneut. In der Walchenseestraße ging um 5.30 Uhr ein Papiermüllcontainer in Flammen auf, was glücklicherweise von einem Anwohner rechtzeitig bemerkt wurde. Am 14. Mai brannten jenseits der Stadtgrenze im benachbarten Fellbach zwei Abfalltonnen. Dort hatte es bereits im April eine ganz Serie solcher Brandstiftungen gegeben.