Zwei Verletzte nach Brand in Hotel

Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Feuerbach

1 Bei einem Brand in einem Hotel in Feuerbach wurden zwei Menschen verletzt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Rolf Poss/IMAGO/Rolf Poss

In Stuttgart-Feuerbach brennt ein Hotel. Zwei Personen werden verletzt. Was war die Ursache?











Bei einem Brand in einem Hotel in Stuttgart-Feuerbach sind am Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei den Verletzten um eine 19-jährige Bewohnerin und einen 26-jährigen Angestellten.