Die Feuerwehr rückt zu dem Degerlocher Bürokomplex aus – kann aber wenig tun.

Wenn in einem Haus plötzlich Risse entstehen – bewegt sich da etwas bis hin zur Einsturzgefahr? Polizei und Feuerwehr sind in Stuttgart-Degerloch ausgerückt.

Stuttgart - Wegen möglicher Einsturzgefahr ist ein Bürogebäude am Ortsausgang der B 27 in Degerloch am Mittwochmorgen evakuiert und gesperrt worden. Wann der Bürogebäudekomplex an der Löffelstraße wieder geöffnet werden kann, ist zunächst unklar. Laut Polizei und Feuerwehr muss ein Statiker das Gebäude prüfen, nachdem sich Risse in der Fassade gezeigt hatten.

„Im Umkleidebereich eines Fitnessstudios hatten sich Risse in den Fliesen gebildet“, sagt Feuerwehr-Sprecher Christopher Haigis, „offenbar haben sich da Gebäudeteile bewegt.“ Kurz nach 8 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei alarmiert, die erst einmal das Gebäude evakuierten. Nach Angaben des Südwestrundfunks (SWR), der im Gebäude Büroräume unterhält, sollen 60 bis 80 Menschen betroffen sein.

Spielt eine Baustelle nebenan eine Rolle?

Über Ursachen und tatsächliche Gefahren ist zunächst nichts bekannt. Der Bürokomplex mit einer Bruttogeschossfläche von 25 000 Quadratmetern ist Autofahrern auf dem Weg von der Stadt in Richtung Möhringen und Autobahn wohl bekannt: Der Komplex, 2002 erbaut, wird von einer riesigen Glas-Stahl-Konstruktion gegen die B 27 hin Lärm abgeschirmt.

Ob eine benachbarte Baustelle womöglich die Grundlagen im Untergrund verändert hat, ist vorerst Spekulation. „Das alles ist nun Aufgabe eines Statikers, der ein Gutachten erstellen wird“, sagt Polizeisprecher Johannes von Gillhaußen. Für das Gebäude gibt es bis auf Weiteres ein Betretungsverbot.

