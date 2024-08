Feuerwehreinsatz in Stuttgart: Brand in Firmengebäude – Einsatzkräfte löschen Feuer

1 In einem Gebäude in der Bopserstraße 17 in Stuttgart hat es am Montagabend gebrannt. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Der Feuerwehr und der Polizei wurde am Montag gegen 18 Uhr ein Brand im Obergeschoss eines Gebäudes in der Bopserstraße 17 in Stuttgart-Mitte gemeldet. In dem betroffenen Gebäude hat unter anderem auch der Landesbauernverband in Baden-Württemberg seinen Sitz. „Das Feuer ist inzwischen jedoch bereits gelöscht, wie uns die Kollegen vor Ort berichtet haben“, teilt ein Sprecher der Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit. Demnach habe es sich nur um ein kleines Feuer gehandelt. Zur Brandursache konnte der Beamte noch keine Angaben machen.