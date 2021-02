7 Der Dachstuhl stand lichterloh in Flammen. Foto: 7aktuell.de

Bei einem Brand in Stuttgart-Möhringen sind Freitagnacht drei Menschen verletzt worden. Mehrere Haustiere wurden gerettet, eine Katze starb allerdings in den Flammen.

Stuttgart - Drei Personen sind am Freitagabend nach einem Balkonbrand an einem Wohngebäude in Stuttgart verletzt worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer schon auf den Dachstuhl übergesprungen. Die Einsatzkräfte evakuierten das Wohnhaus.

Drei Personen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Acht weitere Personen wurden vom Rettungsdienst betreut, teilt die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht mit. Betroffen gewesen ist von dem Feuer auch eine Handvoll Haustiere. Zwei Hunde und vier Katzen konnten demnach in Sicherheit gebracht werden, eine weitere Katze kam allerdings in den Flammen um.

Eine weitere Ausbreitung der Flammen auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden. Zum entstandenen Schaden gibt es bisher keine Angaben.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.