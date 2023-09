4 Das Feuer war im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Der 19-jährige Bewohner einer Wohnung in Sindelfingen kommt am Freitagnachmittag nach Hause und muss feststellen, dass es in seiner Wohnung brennt. Er alarmiert die Feuerwehr.









Ein Feuer in einer Wohnung in einem Zweifamilienhaus in der Herrenberger Straße in Sindelfingen (Landkreis Böblingen) hat einen Schaden von etwa 250 000 Euro angerichtet.