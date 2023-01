Feuerwehreinsatz in Schmidhausen

1 Die Feuerwehr konnte den Kellerbrand schnell löschen. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Ein Schreck in der Abendstunde für die Bewohner eines Hauses in der Goethestraße: Ihr Kellerraum war in Brand geraten.















Das war ein Schreck in der Abendstunde für ein 80 und 77 Jahre altes Ehepaar im Teilort Schmidhausen: Am Dienstagabend quoll gegen 19.40 Uhr auf einmal schwarzer Rauch aus den Steckdosen im Wohnbereich. Die beiden verhielten sich genau richtig, verließen sofort das Haus und verständigten die Feuerwehr.

Die fand auch schnell den Grund für das Phänomen: Ein Kellerraum, in dem sich auch ein Kamin befindet, war in Brand geraten. Den konnten die Beilsteiner Einsatzkräfte, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 28 Rettungskräften im Einsatz waren, rasch löschen, sodass lediglich der Kellerraum selbst bei dem Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Auch verletzt wurde niemand, die Bewohner verbrachten die Nacht bei Nachbarn. Die Ursache für den Brand ist noch unbekannt. Der Schaden im Keller wird auf etwa 20 000 Euro geschätzt.