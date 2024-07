Feuerwehreinsatz in Rudersberg: Bautrockner verursacht Kellerbrand

1 Die Feuerwehr musste in Rudersberg ausrücken. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Einsatzkräfte der Feuerwehr müssen am Sonntagmittag an die Rudersberger Grabenstraße ausrücken, weil ein Bautrockner im Keller eines Wohnhauses ein Feuer verursacht hat.











Die örtliche Feuerwehr und Einsatzkräfte des Rettungsdienstes mussten am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr wegen eines Kellerbrandes in die Gartenstraße in Rudersberg ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, wurde in einem Wohnhaus wegen eines Hochwasserschadens ein Trocknungsgerät betrieben, das mutmaßlich infolge eines technischen Defekts Feuer fing.