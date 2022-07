Feuerwehreinsatz in Ostfildern

1 Die Einsatzkräfte sind am Donnerstag nach Ostfildern-Nellingen ausgerückt. Foto: SDMG/SDMG / Kaczor

In Ostfildern-Nellingen (Kreis Esslingen) wurde am Donnerstag eine Gasleitung beschädigt. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.















Eine von einem Bagger beschädigte Gasleitung hat am Donnerstagvormittag gegen 10.20. Uhr in der Gehringstraße in Ostfildern-Nellingen einen größeren Einsatz ausgelöst. Laut der Polizei hatte ein 61-jähriger Maschinenführer bei Erdarbeiten mit einem Bagger die Leitung erfasst. Er habe sofort die Einsatzkräfte alarmiert, welche die Unglücksstelle weiträumig abgesperrt hätten. Mitarbeiter des Gasversorgers konnten den Schaden schnell beheben, eine Evakuierung sei nicht vonnöten gewesen. Bei dem Einsatz sei ein Feuerwehrmann leicht verletzt worden.