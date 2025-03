Bengalo in Schultoilette gezündet – Polizei sucht Zeugen

Feuerwehreinsatz in Stuttgart-Neugereut

1 In der Jörg-Ratgeb-Schule zündeten Unbekannte einen Bengalo. Die Feuerwehr rückte an. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

In der Schultoilette der Jörg-Ratgeb-Schule in Neugereut zünden Unbekannte einen Bengalo. Die Feuerwehr rückt an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.











Link kopiert



Bislang unbekannte Täter haben am Montagmittag ein Bengalo in der Schultoilette der Jörg-Ratgeb-Schule in Stuttgart-Neugereut gezündet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.