Feuerwehreinsatz in Neckarweihingen: Knallgeräusche in der Nacht – VW brennt aus

Knallgeräusche in der Nacht – VW brennt aus

Feuerwehreinsatz in Neckarweihingen

1 Die Feuerwehr löschte den Brand. (Symbolbild) Foto: dpa/Niklas Treppner

Mehrere Bewohner von Neckarweihingen hatten in der Nacht auf Dienstag den Notruf gewählt, nachdem sie Knallgeräusche gehört hatten. Wie sich schließlich herausstellte, stand ein Auto in Flammen – aber warum?











Ein VW ist am frühen Dienstagmorgen in der Straße „Weinbergblick“ in Neckarweihingen aus noch unklarer Ursache ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Personen gegen 3.40 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie laute Knallgeräusche gehört hatten. Vor Ort stießen die Einsatzkräfte dann schließlich auf das brennende Auto.