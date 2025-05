Feuerwehreinsatz in Marbach

Die Feuerwehr meldete den Brand gegen 16 Uhr als gelöscht.

Ein Sattelzug ist am Sonntag im Energie- und Technologiepark in Marbach in Brand geraten. Die Ursache ist jedoch noch unklar. Der Fahrer wurde beim Löschversuch schwer verletzt.











Der Fahrer eines Sattelzugs ist schwer verletzt worden, nachdem sein Fahrzeug am Sonntagnachmittag in Marbach in Brand geraten ist. Wie die Polizei mitteilt, war das Fahrzeug im Heinrich-Hertz-Ring im Energie- und Technologiepark abgestellt worden, als es gegen 15.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache Feuer fing.