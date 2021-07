Feuerwehreinsatz in Marbach am Neckar

1 Die Feuerwehr rückte an (Symbolbild). Foto: dpa/Armin Weigel

Am Freitag kommt es im Zuge von Renovierungsarbeiten an der Sporthalle des Friedrich-Schiller-Gymnasiums in Marbach zu einer starken Rauchentwicklung. Die Schule muss kurzzeitig evakuiert werden.

Marbach am Neckar - Das Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) musste am Freitag wegen eines Brandalarms evakuiert werden. Grund waren offenbar Rauchentwicklungen im Zuge von Renovierungsarbeiten an der Sporthalle.

Wie die Polizei berichtet, war bei den Renovierungsarbeiten etwas Dämmstoff verschmort, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Brandmeldeanlage löste aus und die Feuerwehr rückte an. Mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler mussten im Zuge der Evakuierung die Schule verlassen, konnten allerdings wenige Minuten später wieder in ihre Klassenräume zurückkehren.

Die Feuerwehr Marbach war mit 24 Einsatzkräften vor Ort und überprüfte den Bereich der Arbeitsstelle außerdem mit einer Wärmebildkamera.