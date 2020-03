1 Wegen zwei brennender Mopeds ist die Feuerwehr in Ludwigsburg ausgerückt. Foto: dpa/Paul Zinken

In Ludwigsburg stehen am frühen Dienstagmorgen zwei Kleinkrafträder in Brand. Als die Feuerwehr am Brandort ankommt, sind sie bereits komplett zerstört. Laut Polizei kommen für das Feuer zwei Ursachen in Frage.

Ludwigsburg - Aus bislang ungeklärter Ursache haben am frühen Dienstagmorgen gegen 4.25 Uhr zwei Kleinkrafträder in Ludwigsburg Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, hatte eine Frau eine schwarze Rauchsäule in der Nähe der Eichendorffschule im Stadtteil Grünbühl bemerkt. Sie alarmierte die Polizei. Bis die Feuerwehr die brennenden Mopeds, die in der Nähe des Rasenplatzes abgestellt waren, gefunden hatte, waren sie bis auf den Motorblock und die Kennzeichen ausgebrannt.

Neben Brandstiftung kommt laut den Ermittlungsbehörden auch ein technischer Defekt in Frage. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 0 71 41 / 1 89 entgegen.