Feuerwehreinsatz in Ludwigsburg: Küchenbrand in der Nacht – Familie muss ihr Reihenhaus verlassen

1 Die Familie sowie Nachbarn hatten Rauch eingeatmet und mussten medizinisch versorgt werden. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Die Feuerwehr wurde in der Nacht auf Mittwoch zu einem Brand in einem Reihenhaus in Ludwigsburg gerufen. Dort war gegen 3 Uhr in der Küche eine Feuer ausgebrochen, die Polizei ermittelt nun die Brandursache.











In der Nacht auf Mittwoch ist in einem Reihenhaus im Ludwigsburger Stadtteil Eglosheim ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei hatte ein 42-Jähriger den Brand in seiner Küche kurz vor 3 Uhr selbst bemerkt und gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr in der Lüderitzstraße hatte der Familienvater das Haus bereits gemeinsam mit seiner Frau und den fünf Kindern im Alter von 2 bis 15 Jahren verlassen.