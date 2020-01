Kohlenmonoxid in Mehrfamilienhaus ausgetreten – vier Verletzte

Feuerwehreinsatz in Ludwigsburg

4 In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg ist Kohlenmonoxid ausgetreten. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Bewohner eines Hauses in Ludwigsburg entdecken einen bewusstlosen 15-Jährigen. Als die Feuerwehr anrückt, finden die Einsatzkräfte schnell den Grund dafür.

Ludwigsburg - In einem Mehrfamilienhaus in Ludwigsburg ist am Dienstagabend Kohlenmonoxid ausgetreten. Dabei wurden vier Menschen verletzt. Einer der Verletzten, ein 15-Jähriger, hatte gar das Bewusstsein verloren.

Wie die Polizei berichtet, hatten Bewohner den bewusstlosen 15-Jährigen in dem Haus in der Einsteinstraße entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert. Als die Rettungswagenbesatzung und der Notarzt das Haus betraten, schlug deren Warnmelder wegen Kohlenmonoxid an. Die Einsatzkräfte brachten den Jugendlichen aus dem Gebäude und evakuierten das Haus.

Feuerwehr stellt Kohlenmonoxid im ganzen Haus fest

Nachdem eine 43-Jährige sowie deren sechs und acht Jahre alte Kinder ebenfalls Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung zeigten, wurden weitere Rettungskräfte hinzugezogen. Die Feuerwehr Ludwigsburg stellte in allen Räumen des Hauses eine erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentration fest.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte vermutlich eine nicht richtig verbaute Kombination aus Holzofen, Gastherme und Dunstabzugshaube für die Gaskonzentration verantwortlich sein. Die Feuerwehr Ludwigsburg war mit sechs Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräfte vor Ort.