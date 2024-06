Brand in Mehrfamilienhaus – ein Verletzter und 150 000 Euro Schaden

Feuerwehreinsatz in Leonberg

1 Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

In einem Mehrfamilienhaus in Leonberg bricht in der Nacht zu Montag ein Feuer aus. Ein Bewohner wird verletzte, drei Wohnungen sind durch das Löschwasser nicht mehr bewohnbar.











Link kopiert



Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in der Leonberger Straße im Stadtteil Eltingen ist ein Mann leicht verletzt worden und es sind rund 150 000 Euro Schaden entstanden. Das Feuer sei in der Nacht zu Montag aus zunächst unklaren Gründen auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei am Morgen mit.