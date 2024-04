1 In Ludwigsburg ist am Dienstag auf dem Gelände eines Reifenhandels ein Brand ausgebrochen (Symbolfoto). Foto: dpa/Marijan Murat

In Ludwigsburg hat es am Dienstag in der Solitudeallee 58 gebrannt. Das Feuer war auf dem Gelände eines Reifenhandels in einem Überseecontainer mit Reifen ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand kurz nach 22.30 Uhr gemeldet. Zur Brandursache können nach Angaben der Polizei derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Feuerwehr habe das Feuer bereits unter Kontrolle, sodass ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindert werden konnte. Weitere Informationen folgen.