Feuerwehreinsatz in Leutenbach: Brand in der Dehnfuge eines Wohnhauses

Brand in der Dehnfuge eines Wohnhauses

Feuerwehreinsatz in Leutenbach

1 Die Feuerwehr entdeckte den Brand in der Dehnfuge. (Symbolfoto). Foto: Marijan Murat/dpa

Zu einem Einsatz müssen Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen in die Leutenbacher Brucknerstraße ausrücken. Es brennt zwischen zwei Doppelhaushälften. Die Polizei vermutet Schweißarbeiten als Ursache.











Link kopiert



Polizei und Feuerwehr mussten am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.35 Uhr in die Brucknerstraße nach Leutenbach ausrücken. Wie die Polizei berichtet, war dort Rauch aus der Wand eines Doppelhauses gedrungen. Die Feuerwehr entdeckte, dass sich ein Feuer in der Dehnfuge zwischen den beiden Haushälften ausgebreitet hatte – vermutlich ausgelöst durch vorherige Schweißarbeiten. Der Brand erstreckte sich über zwei Stockwerke und hinterließ einen Sachschaden von etwa 400 000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden übernimmt die Ermittlungen.