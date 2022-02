Giftige Spinne in Bananenkiste sorgt für Schreck in Supermarkt

1 Solch eine Riesenkrabbenspinne war in der Bananenkiste. (Symbolbild) Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Colin Marshall

In einem Supermarkt in Krefeld haben Mitarbeiter eine handtellergroße Spinne in einer Bananenkiste entdeckt. Die Feuerwehr musste anrücken.















Krefeld - - Eine handtellergroße giftige Spinne hat in einem Supermarkt in Krefeld (NRW) für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Mitarbeiter des Lebensmitteldiscounters hätten das Tier am Montag in einer Bananenkiste aus der Dominikanischen Republik entdeckt, teilte die Feuerwehr mit.

Sie hätten vorbildlich reagiert und die Kiste samt Bananen und Spinne in einem Plastiksack sicher verpackt. Die Feuerwehrleitstelle habe unterdessen einen Reptilienexperten zum Supermarkt geschickt.

Weil die Angestellten das exotische Tier auch fotografiert hatten, konnte es schnell als Warmhaus-Riesenkrabbenspinne identifiziert werden, wie es weiter hieß. Diese sei in südamerikanischen Gefilden beheimatet. Ein Biss dieser Gattung sei zwar giftig, aber nicht tödlich. Die Spinne wurde in eine Transportkiste der Feuerwehr umgesiedelt und einem Tierrettungsdienst übergeben.