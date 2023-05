1 Die Schadenshöhe ist noch unklar. Foto: Imago/mix1

Hat ein Junge in Kornwestheim gezündelt? Dem versucht die Polizei derzeit auf den Grund zu gehen, nachdem die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem Brand in die Theodor-Heuss-Straße gerufen wurde. Das Feuer war gegen 21.20 Uhr gemeldet worden: Mehrere Lederstühle, die unter einer Treppe gelagert wurden, standen in Flammen. Der Ruß hatte außerdem die Stufen und den Putz der Wände in Mitleidenschaft gezogen.