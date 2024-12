Lichterkette setzt Vorhang in Brand

Feuerwehreinsatz in Kornwestheim

Eine defekte Lichterkette hat am Samstagabend einen Wohnungsbrand in Kornwestheim ausgelöst. Zum Glück konnte die Feuerwehr rasch eingreifen.











Eine Lichterkette hat am Samstagabend in Kornwestheim einen Wohnungsbrand ausgelöst – der glücklicherweise glimpflich verlief. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 19.20 Uhr wohl ein technischer Defekt dafür gesorgt, dass der Vorhang der Balkontüre plötzlich in Flammen stand.