1 In einem Zimmer der Notunterkunft in Korb schmorte ein Sicherungskasten. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Eine Notunterkunft in Korb ist am Freitagabend vorübergehend evakuiert worden. In einem Zimmer hatte ein Sicherungskasten Feuer gefangen.











In einer Notunterkunft für Geflüchtete in Korb ist es am Freitagabend zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war die Feuerwehr gegen 23.30 wegen starker Rauchentwicklung in dem Haus in der Brucknerstraße alarmiert worden. In einem Zimmer war es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand in einem Sicherungskasten gekommen.