Feuerwehreinsatz in Kirchheim an Neckar

1 25 Minuten brauchte die Feuerwehr zum Löschen der Flammen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Ford Mustang ist am Sonntagabend in Kirchheim am Neckar in Brand geraten. Die Kriminalpolizei versucht nun die Ursache für das Feuer herauszufinden.











Ein Ford Mustang ist am Sonntag in Kirchheim am Neckar ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 23.15 Uhr in die Margarete-Steiff-Straße gerufen, nachdem ein Zeuge das Feuer entdeckt hatte. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug schon vollständig in Flammen, die schließlich gegen 23.40 Uhr gelöscht waren.