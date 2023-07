Feuerwehreinsatz in Kirche in Neuhausen

6 Am Montagnachmittag hat die Feuerwehr einen Brand in der Liebfrauenkapelle gelöscht. Foto: SDMG/ Kohls

In der Liebfrauenkapelle in Neuhausen ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Einrichtungsgegenstände in der Kirche haben gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Fotos zeigen verkohlte Stühle und Bücher: In der Liebfrauenkapelle in Neuhausen ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei bestätigte, waren die Einsatzkräfte um 16 Uhr zu dem katholischen Kirchengebäude in der Bahnhofstraße gerufen worden.