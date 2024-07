Feuerwehreinsatz in Horb-Dettingen

1 Die Löscharbeiten dauerten bis spät in die Nacht an. (Symbolbild) Foto: IMAGO//Fabian Geier

Ein Mehrfamilienhaus in Horb-Dettingen ist nach einem Brand in der Nacht unbewohnbar. Die Flammen schlugen beim Eintreffen der Einsatzkräfte bei dem Brand im Landkreis Freudenstadt bereits aus dem Dachstuhl, wie die Polizei mitteilte. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen, lediglich ein Bewohner zog sich leichte Verletzungen an der Hand zu.