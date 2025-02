1 Die Feuerwehr hatte die Flammen rasch im Griff. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Elektroroller ist in einer Garage in Hohenhaslach (Kreis Ludwigsburg) in Flammen aufgegangen. Der Besitzer verletzt sich beim Versuch, das Fahrzeug ins Freie zu schieben.











Ein Elektroroller ist am Montagnachmittag in Hohenhaslach in Brand geraten, was einen Schaden von 30 000 Euro und einen Verletzten nach sich gezogen hat. Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer gegen 16.45 Uhr in einer Garage in der Talstraße ausgebrochen. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.