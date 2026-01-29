Feuerwehreinsatz in Höpfigheim: Alter VW-Bus fängt auf dem Weg zum TÜV plötzlich Feuer
1
Trotz Eingreifen der Feuerwehr war der Oldtimer nicht mehr zu retten (Symbolbild). Foto: privat

Eine 43-Jährige war mit ihrem „Bulli“ gerade auf dem Weg zum TÜV, als dieser plötzlich anfing zu brennen. Die Polizei geht von einem technischen Defekt aus.

Ein alter VW T2 – oft liebevoll auch „Bulli“ genannt – ist am Donnerstagmorgen in Höpfigheim in Flammen aufgegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war die 43-jährige Fahrerin gegen 8.45 Uhr mit ihrem Oldtimer gerade in der Straße „Im Wiesental“ unterwegs, als sie Probleme am Fahrzeug bemerkte. Sie hielt an und musste schon beim Aussteigen feststellen, dass das Heck ihres VWs brannte.

 

Brand bricht auf der Fahrt zum TÜV aus

Die Fahrerin war wohl gerade noch rechtzeitig ausgestiegen. Foto: privat

Die Feuerwehr löschte das Feuer zwar rasch, konnte das Fahrzeug aber auch nicht mehr retten. Die Polizei geht davon aus, dass ein technischer Defekt zu dem Brand geführt hat. Ein kurioses Detail: „Die Frau war wohl gerade auf dem Weg zum TÜV.“

 