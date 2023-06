5 Die Scheune stürzte während der Löscharbeiten ein. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Eine Scheune in Großerlach gerät am Montagabend in Brand. Während der Löscharbeiten stürzt das Gebäude ein. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und sucht Zeugen.









Beim Brand einer Scheune in Großerlach im Rems-Murr-Kreis ist am Montagabend ein Schaden in Höhe von rund 100.000 Euro entstanden. Die Polizei hat ihre Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.