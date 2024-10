Feuerwehreinsatz in Grötzingen

1 Die Feuerwehr war am Sonntag in Grötzingen bei einem Küchenbrand im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

In einer Wohnung in Grötzingen bricht ein Brand aus. Die Feuerwehr rückt aus und kann das Feuer löschen. Ein Mädchen und ein Feuerwehrmann tragen Verletzungen davon.











Ein Küchenbrand in Aichtal-Grötzingen (Kreis Esslingen) hat am Sonntag zu einem hohen Sachschaden und einer verletzten Person geführt. Wie die Polizei mitteilte, rückten Rettungs- und Einsatzkräfte gegen 15.30 Uhr in die Kernerstraße aus.