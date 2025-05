Feuerwehreinsatz in Gartenhaus in Wernau: Geburtstagsparty nimmt jähes Ende – Brand fordert zwei Verletzte

Feuerwehreinsatz in Gartenhaus in Wernau

1 Bei dem Brand wurden zwei 18-Jährige verletzt. Foto: SDMG

Ein 18-Jähriger setzt bei einer Geburtstagsparty in einem Gartenhaus in Wernau (Kreis Esslingen) offenbar mit einer Zigarette einen Benzinkanister in Brand. Bei dem Feuer im Untergeschoss wird er selbst leicht, ein Gleichaltriger schwer verletzt.











Am Samstagabend nahm eine Geburtstagsparty in einem Gartenhaus in Wernau ein schlimmes Ende: Ein 18-Jähriger soll mit einer Zigarette einen Brand im Untergeschoss des Gartenhauses verursacht haben, bei dem er selbst leicht und ein Gleichaltriger schwer verletzt wurde.