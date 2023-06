Feuerwehreinsatz in Filderstadt-Bernhausen

4 Das Auto geriet am Freitagabend in Brand. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald/7aktuell.de | Alexander Hald

Ein Hybridauto fängt am Freitagabend in Filderstadt-Bernhausen Feuer. Bevor das Fahrzeug in Vollbrand steht, kann sich der Fahrer retten. Die Einzelheiten.









Ein Hybridfahrzeug der Marke Range Rover ist am späten Freitagabend in Filderstadt-Bernhausen (Kreis Esslingen) aus bislang unbekannten Ursache in Brand geraten und total ausgebrannt.