1 Ein brennender VW Lupo hat am Freitagabend in Esslingen für einen Feuerwehreinsatz gesorgt (Symbolfoto). Foto: imago/Eibner/imago stock&people

In Esslingen am Neckar gerät ein VW in Brand. Die Löschversuche des 49-jährigen Besitzers bleiben erfolglos. Was war die Ursache für den Brand?











Link kopiert



In Esslingen am Neckar ist es am Freitagabend zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein VW Lupo, der in unmittelbarer Nähe eines Wohnhauses im Schlehenweg abgestellt war, gegen 21.50 Uhr Feuer gefangen.