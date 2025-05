Feuerwehreinsatz in Erdmannhausen: Fataler Löschversuch eines Fettbrands – Stichflamme setzt Küche in Brand

1 Die Feuerwehr löschte zwar rasch, das Gebäude bleibt aber vorerst unbewohnbar. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Die Feuerwehr musste am Dienstag zu einem Brand in Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) ausrücken. Eine Pfanne mit Öl hatte Feuer gefangen – beim Löschversuch griff eine 32-Jährige jedoch zum falschen Mittel.











Ein Kind sowie eine 32-Jährige sind am Dienstagnachmittag bei einem Küchenbrand in Erdmannhausen verletzt worden. Die Feuerwehr war gegen 14 Uhr zu dem Brand in der Piemonteser Straße gerufen worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatte Öl in einer Pfanne zu brennen begonnen. Die 32-Jährige machte daraufhin wohl einen fatalen Fehler und versuchte das Feuer mit Wasser zu löschen, woraufhin eine Stichflamme entstand, die Teile der Küche in Brand steckte.