Feuerwehreinsatz in Böblingen/Sindelfingen: Heftiges Unwetter: Baum kracht auf Autos

10 Die Feuerwehr musste den Baum zersägen. Foto: /SDMG / Dettenmeyer

Kurz, aber heftig: ein Regen- und Sturmtief ist am Donnerstagabend über den Kreis Böblingen hinweggefegt. Ein Baum wurde entwurzelt. Auch die S-Bahn-Linie 1 war zeitweise betroffen.











Am Donnerstagabend ist über Böblingen und Sindelfingen ein kurzes, aber sehr heftiges Regen- und Sturmgebiet durchgefegt. An der Dresdner Straße in Sindelfingen wurde durch den Sturm ein Baum entwurzelt und fiel auf die Straße. Die alarmierte Feuerwehr Sindelfingen zersägte den Baum, sodass die Straße wieder ungehindert passierbar war.