Feuerwehreinsatz in Bietigheim-Bissingen

7 Das Feuer zog eine massive Rauchentwicklung nach sich. Foto: SDMG/SDMG / Hemmann

Ein Großbrand im Möbelhaus Hofmeister hält zurzeit die Feuerwehr in Bietigheim-Bissingen in Atem. Der verkaufsoffene Sonntag wurde abgesagt, ebenso der Mittelaltermarkt.















Bietigheim-Bissingen - Im Möbelhaus Hofmeister in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist am Sonntagvormittag ein großes Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr ist momentan im Einsatz (Stand: 14.45 Uhr). Der verkaufsoffene Sonntag sowie das Mittelalterfest, das in unmittelbarer Nähe des Möbelhauses stattfand, wurden abgesagt.

Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilt, waren gegen 10.50 Uhr mehrere Notrufe bei der Integrierten Leitstelle eingegangen, Zeugen sprachen von einer massiven Rauchentwicklung (wir berichteten). Die Feuerwehren aus Bietigheim, Bissingen, Ingersheim und Ludwigsburg eilten zum Brandort und konnten das Feuer schließlich im zweiten Obergeschoss des Möbelhauses lokalisieren. „Offenbar brannte es im Bereich der Betten und Matratzen“, sagte die Polizeisprecherin. Demzufolge kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war.

Das Gebäude wurde evakuiert, der geplante verkaufsoffene Sonntag abgesagt – und auch der Mittelaltermarkt wurde aufgrund zu hoher Schadstoffwerte in der Luft abgesagt.

Auch die Stadt Bietigheim-Bissingen hat auf ihrem Instagram-Account vor dem Brand gewarnt und bittet die Menschen, den Mittelaltermarkt zügig zu verlassen sowie die Anwohner die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zur Brandursache, zu etwaigen Verletzten sowie zu den entstandenen Schäden können weder Polizei noch Feuerwehr zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwas sagen.