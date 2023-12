1 Die Feuerwehr meldet nach einer Stunde „Feuer aus“. Foto: dpa/David Inderlied (Symbolbild)

Die Feuerwehr muss am Samstag zu einem Kellerbrand in Bad Cannstatt ausrücken. Sie kann das Feuer bekämpfen. Das Haus muss dennoch vorerst verlassen werden.











Ein Haus an der Haldenstraße in Bad Cannstatt ist nach einem Brand am Samstag vorerst laut der Polizei nicht mehr bewohnbar. Ein brennender Wäschetrockner hat am Samstag dort einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht. Außerdem wurden zwei Frauen, die in dem Haus wohnen, leicht verletzt.